Homem com espada invade Viracopos, e PM usa arma de choque para realizar prisão

Indivíduo foi imobilizado pela Polícia Militar (PM) e encaminhado para avaliação médica; caso aconteceu na noite de domingo (26)

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Homem com espada invade Viracopos e é preso com arma de choque



Um homem de 45 anos foi preso na noite de domingo (26) após acessar o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), portando uma espada. O caso foi confirmado pela Aeroportos Brasil Viracopos, concessionária responsável pela administração do local, à Jovem Pan.

Segundo a concessionária, o homem ameaçou as pessoas que estavam no local. A situação foi controlada por equipes da Polícia Militar (PM), que utilizaram uma arma de choque para desarmar e imobilizar o homem. Não houve registro de feridos.

Após ser preso, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José para passar por avaliação médica. A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista (Deatur), localizada no próprio aeroporto, que ficará responsável por acompanhar o caso. A motivação do homem ainda não foi esclarecida.