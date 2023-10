Homem com tornozeleira eletrônica se aproxima de mulher com faca e acaba preso em SP

Acusado foi detido após ameaçar a vítima e sua filha, de 11 anos, passou por audiência de custódia, mas descumpriu a determinação da Justiça

Divulgação/SSP Homem utilizava tornozeleira eletrônica e acabou preso



Um homem, de 58 anos, foi preso pela PM (Polícia Militar) na última sexta-feira, 27, no Parque São Domingos, na Zona Oeste de São Paulo. Ele descumpriu uma medida protetiva imposta pela Justiça e se aproximou de uma mulher, e da filha dela, com uma faca. O homem era monitorado com uma tornozeleira eletrônica. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), o investigado foi detido no dia 23 de outubro após ameaçar a vítima e a filha dela, de 11 anos. Ele passou por audiência de custódia e foi proibido pela Justiça de se aproximar das vítimas. O homem recebeu o equipamento e passou a ser monitorado. Apesar disso, o acusado não cumpriu a determinação e violou o perímetro de exclusão definido pelo juiz. A tornozeleira emitiu o alerta que foi repassado ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Uma equipe do 49º Batalhão de Polícia Militar (BPM/M) realizava uma patrulhamento na região e localizou o homem Ele portava uma faca tática e uma capa de colete camuflada, segundo informações da SSP. De acordo com a pasta, ele foi conduzido ao 87º Distrito Policial e foi indiciado por violência doméstica, em razão do descumprimento da medida cautelar. O delegado determinou a prisão em flagrante do acusado, que permaneceu à disposição do Poder Judiciário. O nome do investigado não foi revelado pela pasta e, por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do acusado. O espaço segue aberto para manifestação. Um convênio firmado entre a pasta e o Tribunal de Justiça (TJ-SP) possibilita que infratores soltos em audiências de custódia pudessem ser monitorados em tempo real com tornozeleira eletrônica, conforme entendimento do Poder Judiciário, em especial os agressores de mulheres. Desde a implantação da medida, em setembro, quase 70 infratores deixaram o Fórum da capital paulista com o dispositivo de monitoramento, sendo 30 por violência doméstica, segundo a SSP.