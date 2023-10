Moradores do bairro da Previdência em SP sofrem com queda de energia elétrica há 17 horas

Explosão em poste na noite de domingo causa transtornos à população que já contabiliza prejuízos

Taciana Mariosa/Arquivo pessoal Interruptor na rua Major Almeida Queiroz explodiu na noite deste domingo, 29



Moradores do bairro Instituto de Previdência, na zona oeste de São Paulo, estão há 17 horas sem energia elétrica. O motivo seria a explosão de um interruptor num poste na rua Major Almeida Queiroz. Com isso, a população enfrenta problemas com a falta de luz. Uma delas é a terapeuta Taciana Mariosa, que corre o risco de perder insulinas que necessitam de refrigeração. “Depois do apagão, abri a geladeira apenas uma vez para evitar que o medicamento sofra mudanças de temperatura. Caso contrário, pode estragar e terei de jogar fora”, lamentou. Ao menos cinco pedidos foram protocolados na Enel, responsável pela distribuição de energia no bairro, desde às 19h30 do domingo, 29, quando houve a queda de energia, de acordo com os moradores. Taciana ainda relatou o alto tempo de espera para restabelecer o sistema elétrico da região. “Logo quando o interruptor explodiu, liguei na Enel. Disseram que iam dar prioridade, porque pegou fogo e que já estavam enviando uma equipe. Inicialmente, deram um prazo máximo de até 23h30. Depois, falaram que até as 2h. Na sequência, disseram até as 8h e, agora, comentaram que mandariam uma equipe até 13h50. Ou seja, não há previsão concreta. Alegam que estão com poucos carros na rua”, relatou a terapeuta.

Os moradores do bairro ainda reclamam que há uma semana a energia cai ao menos duas vezes por dia. O aposentado e também conselheiro da associação dos moradores, Amigos do Parque Previdência (Amapa), Luiz Guilherme Bender, disse que não aguenta mais a situação. “Durante a semana, a eletricidade chega a acabar por três minutos e voltar. Uma instabilidade terrível. Agora, a comida que está na geladeira de casa vai estragar. Não tem o que fazer. Já ligamos, mas ficam empurrando o problema com a barriga.” Procurada pela reportagem da Jovem Pan, a Enel disse que apura o caso, mas não deu mais detalhes sobre o ocorrido nem prazo para o reestabelecimento da energia elétrica.