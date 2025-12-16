Homem confessa ter matado namorada e forjado acidente de trânsito em Itaúna (MG)

Imagens de pedágio mostraram suspeito guiando o veículo do banco do passageiro com a vítima inconsciente; defesa confirmou a autoria do crime

Alison de Araújo Mesquita, de 43 anos, admitiu à Polícia Civil, na noite de segunda-feira (15), ser o autor do assassinato de sua namorada, Henay Rosa Gonçalves Amorim, de 31 anos. O suspeito confessou ter simulado um acidente na rodovia MG-050, no último domingo (14), na tentativa de ocultar o homicídio.

O caso, ocorrido em Itaúna, Minas Gerais, foi inicialmente registrado como um acidente de trânsito fatal. A versão inicial apontava que o carro do casal teria invadido a contramão e colidido frontalmente com um micro-ônibus. Contudo, a investigação tomou outro rumo após a análise de imagens de câmeras de segurança de uma praça de pedágio.

Dinâmica do crime

As gravações do pedágio, registradas nove minutos antes da colisão, foram determinantes para a polícia tratar o caso como feminicídio. Nas imagens, Henay aparece imóvel no banco do motorista, sem esboçar reação. Alison, sentado no banco do passageiro, é visto esticando o corpo para controlar o volante e pagar a tarifa.

Ao ser interpelado por uma funcionária do pedágio sobre a situação da condutora, o suspeito alegou que ela sofria de um mal-estar. Ele recusou a sugestão de parar o veículo para atendimento médico e seguiu viagem, provocando a batida quilômetros à frente.

Prisão

Além das imagens, laudos periciais apontaram contradições entre a gravidade do acidente e as lesões encontradas no corpo da vítima. Os ferimentos de Henay não eram compatíveis exclusivamente com o impacto da batida, sugerindo agressões anteriores. Marcas suspeitas no corpo da mulher foram notadas inclusive durante o velório.

O comportamento de Alison após o fato também levantou suspeitas: ele apresentava arranhões no rosto, suor excessivo e trocou de roupas logo após a ocorrência. O homem foi detido na manhã de segunda-feira, durante o velório da vítima.

A investigação reuniu ainda indícios de um histórico de violência doméstica, baseados em mensagens, fotos e registros médicos. A defesa do suspeito, representada pelo advogado Michael Guilhermino, confirmou a confissão e declarou que Alison irá colaborar com as autoridades.