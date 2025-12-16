Inmet emite alerta de chuvas e ventanias no Sudeste

Temporais já causaram estragos em Minas Gerais; em Belo Horizonte, três crianças e dois adultos foram atingidos após um muro de arrimo desabar sobre a casa onde moravam

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Previsão indica precipitações entre 30 a 60 mm/h, podendo chegar a 100 mm por dia



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas fortes para quase todo o estado de Minas Gerais e Sudeste do país. Este aviso abrange diversas regiões, incluindo a região metropolitana de Belo Horizonte, o Triângulo Mineiro, a Zona da Mata, além do norte e sul do estado. A previsão indica precipitações entre 30 a 60 mm/h, podendo chegar a 100 mm por dia, acompanhadas de ventos intensos que variam entre 60 e 100 km/h. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, a chuva já se mostra intensa.

Na cidade de Juiz de Fora, localizada na Zona da Mata, um temporal causou grandes transtornos nesta segunda-feira. A prefeita Margarida Salomão informou em comunicado que foram registrados 112 mm de chuva em apenas uma hora, volume que corresponde a cerca de um terço da média histórica do mês na cidade. O temporal deixou pessoas ilhadas em ônibus e outras precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Crateras se abriram e ruas ficaram inundadas, transformando a cidade em um cenário de caos.

Na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Sabará, um desabamento ocorreu devido às fortes chuvas, durante a madrugada desta terça-feira (16). Três crianças e dois adultos foram atingidos após um muro de arrimo desabar sobre a casa onde moravam. O Corpo de Bombeiros informou que o desabamento foi provocado pela chuva intensa que atingiu a região nas primeiras horas desta terça-feira. Três pessoas sofreram ferimentos superficiais, enquanto um adulto e uma criança ficaram soterrados, mas foram resgatados com vida. A criança de cinco anos sofreu um corte na boca e teve uma parada cardiorrespiratória.

Com informações de Rodrigo Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA