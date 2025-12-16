Jovem Pan > Notícias > Brasil > Inmet emite alerta de chuvas e ventanias no Sudeste

Inmet emite alerta de chuvas e ventanias no Sudeste

Temporais já causaram estragos em Minas Gerais; em Belo Horizonte, três crianças e dois adultos foram atingidos após um muro de arrimo desabar sobre a casa onde moravam

  • Por Jovem Pan
  • 16/12/2025 11h27 - Atualizado em 16/12/2025 11h56
  • BlueSky
RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam frio e chuva na região do Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, nesta quarta-feira, 06 de agosto de 2025. Uma nova frente fria, associada a um ciclone extratropical, vai trazer mudanças climáticas para o Sul e parte do Sudeste do Brasil entre quinta, 7, e sexta-feira, 8. Após essa frente fria, uma forte massa de ar polar continental avançará sobre o País, derrubando as temperaturas no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e causando friagem em parte do Norte. Foto: RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Previsão indica precipitações entre 30 a 60 mm/h, podendo chegar a 100 mm por dia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas fortes para quase todo o estado de Minas Gerais e Sudeste do país. Este aviso abrange diversas regiões, incluindo a região metropolitana de Belo Horizonte, o Triângulo Mineiro, a Zona da Mata, além do norte e sul do estado. A previsão indica precipitações entre 30 a 60 mm/h, podendo chegar a 100 mm por dia, acompanhadas de ventos intensos que variam entre 60 e 100 km/h. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, a chuva já se mostra intensa.

Na cidade de Juiz de Fora, localizada na Zona da Mata, um temporal causou grandes transtornos nesta segunda-feira. A prefeita Margarida Salomão informou em comunicado que foram registrados 112 mm de chuva em apenas uma hora, volume que corresponde a cerca de um terço da média histórica do mês na cidade. O temporal deixou pessoas ilhadas em ônibus e outras precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Crateras se abriram e ruas ficaram inundadas, transformando a cidade em um cenário de caos.

Na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Sabará, um desabamento ocorreu devido às fortes chuvas, durante a madrugada desta terça-feira (16). Três crianças e dois adultos foram atingidos após um muro de arrimo desabar sobre a casa onde moravam. O Corpo de Bombeiros informou que o desabamento foi provocado pela chuva intensa que atingiu a região nas primeiras horas desta terça-feira. Três pessoas sofreram ferimentos superficiais, enquanto um adulto e uma criança ficaram soterrados, mas foram resgatados com vida. A criança de cinco anos sofreu um corte na boca e teve uma parada cardiorrespiratória.

Com informações de Rodrigo Costa

Leia também

PF deflagra operação em 5 estados contra esquema de apostas em ações
Fortes chuvas em Minas Gerais causam estragos, alagamentos e abrem cratera
Previsão do tempo: Frente fria traz temporais para SP e RJ

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >