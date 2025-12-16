Investigação apura fraudes em licitações e corrupção; parlamentar do MDB arremessou celulares pela janela do apartamento funcional durante cumprimento de mandado

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados PF mira deputado Antônio Doido em operação contra desvio de emendas



A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (16), a Operação Igapó, que tem como um dos principais alvos o deputado federal Antônio Leocádio dos Santos, conhecido como Antônio Doido (MDB-PA). A ação investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas.

Ao todo, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados foi notificada e acompanhou as diligências realizadas no apartamento funcional do parlamentar, em Brasília.

Tentativa de destruição de provas

Durante a abordagem dos agentes federais ao apartamento funcional, situado no térreo, o deputado tentou se desfazer de possíveis provas. Antônio Doido arremessou dois aparelhos celulares pela janela do imóvel.

Os dispositivos caíram no chão da área externa, mas foram localizados e recuperados pelos policiais. Os aparelhos passarão por perícia técnica na tentativa de recuperar dados e informações relevantes para o inquérito.

Crimes investigados

A investigação apura o envolvimento do deputado em uma série de crimes, incluindo:

– Corrupção eleitoral;

– Corrupção ativa e passiva;

– Organização criminosa;

– Lavagem de dinheiro;

De acordo com a Polícia Federal, o esquema envolvia o desvio de emendas parlamentares e fraudes em processos de licitação. Os recursos obtidos ilicitamente seriam utilizados para a ocultação de bens e o pagamento de vantagens indevidas aos envolvidos na organização.

A operação ocorre em meio a um contexto mais amplo de investigações sobre o uso irregular de emendas parlamentares e o chamado “orçamento secreto”, que já coloca sob suspeita mais de uma centena de parlamentares.

