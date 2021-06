Homem diagnosticado com variante peruana da Covid-19 morre no Rio Grande do Sul

Paciente era caminhoneiro que tinha viajado do Estado de São Paulo até a Argentina, voltando para cidade de Itaqui, onde teve os primeiros sintomas da doença

EDUARDO VALENTE/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/03/2021 Paciente estava internado em Porto Alegre



Um paciente infectado com a variante C.37 da Covid-19, conhecida popularmente como a cepa “peruana” da doença, morreu nesta quarta-feira, 16, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Estado. Segundo o órgão, a vítima era um caminhoneiro da cidade de Itaqui, no interior do Estado, que tinha viajado da cidade de São Paulo para a Argentina antes de voltar para o município do Sul do país. Ele teve os primeiros sintomas em 20 de março, foi internado na cidade no mesmo dia e transferido para um hospital de Porto Alegre quase uma semana depois, morrendo no local. A idade do paciente não foi revelada pelo órgão. Em nota, a pasta da Saúde do Rio Grande do Sul afirmou que intensificou a vigilância das variantes na região e disse que não há evidências de que a variante tenha mais transmissibilidade ou cause quadros clínicos mais graves da doença. “É uma variante que requer atenção e apresenta considerável disseminação em alguns países da América Latina, mas ainda não há comprovações científicas de uma mudança no comportamento do vírus”, disse.