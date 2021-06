Instituto Butantan abre inscrições para voluntários da vacina ButanVac

Primeira fase do estudo deve contar com 418 pessoas; inscritos devem ser maiores de idade e não precisam ser da área da saúde

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Pré-inscrição de voluntários deve ser feita pela internet



O Instituto Butantan abriu nesta quarta-feira, 16, as inscrições para voluntários que querem participar dos testes da vacina ButanVac, desenvolvida pelo órgão em São Paulo. Os interessados podem fazer um pré-cadastro pela internet para receber as informações necessárias sobre o estudo e precisam ter mais de 18 anos. Não é necessário que o adulto seja profissional da saúde para participar dos testes. Na “fase A” da pesquisa, iniciada nesta quarta, 418 voluntários serão selecionados para testes de segurança e seleção de dose, que serão feitos na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. As fases “B e C” deverão contar com mais de cinco mil voluntários e analisarão as respostas imunes deles às vacinas.

“A ButanVac é um desenvolvimento de um consórcio internacional, o Butantan é o maior produtor desse consórcio, já produzindo grande quantitativo de vacinas, e é a vacina versão 2.0, é uma evolução em relação à primeira geração de vacinas, não só do ponto de vista da resposta imune, mas também da plataforma produtiva. É uma vacina que é feita da mesma forma produtiva da vacina da gripe e isso tem enormes vantagens: primeiro que ela pode estar disponível em grande volume para o mundo e segundo é o custo. O custo é muito menor do que os das vacinas que estão atualmente sendo usadas”, afirmou o presidente do Butantan, Dimas Covas. Segundo o governador João Doria (PSDB), o Estado já produziu 8 milhões de doses do imunizante, que estão armazenadas. Até o fim de outubro, mais 40 milhões devem ser confeccionadas no Instituto Butantan.

Vacinação

Nesta quarta, o Estado ultrapassou as 20 milhões de doses aplicadas, com 5.982.990 pessoas alcançando a imunização completa contra a Covid-19, o equivalente a 12,93% da população. O governador voltou a reforçar que até o dia 15 de setembro todos os moradores adultos do Estado serão vacinados. Desde o início da pandemia, 3.509.967 pessoas contraíram a Covid-19 no Estado, que se aproxima da marca de 120 mil mortos pela doença. O boletim epidemiológico desta quarta-feira mostra que a taxa de ocupação nas UTIs do Estado é de 82% e na Grande São Paulo é de 79%. Há 13.005 pessoas internadas em enfermarias no momento.