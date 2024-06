Homem diz que é verdadeiro dono do cavalo Caramelo e tenta reaver animal após enchentes em Canoas

Padilha diz que trabalha com compra e venda de sucata e animais e tinha adquirido o Caramelo há 6 meses; ele explicou que precisou deixar a chácara onde os animais estavam quando a área foi inundada

Um morador de Canoas, no Rio Grande do Sul, afirmou ser o proprietário do cavalo Caramelo, que ficou quatro dias em cima de um telhado durante a enchente que atingiu a região em maio. Sérgio Padilha compareceu ao Hospital Veterinário da Ulbra, onde o Caramelo está sendo tratado, na tentativa de reaver o cavalo, porém não conseguiu comprovar a propriedade. O cavalo permanece sob os cuidados da instituição de ensino. Padilha relatou que trabalha com compra e venda de sucata e animais e tinha adquirido o Caramelo há aproximadamente seis meses. Ele explicou que precisou deixar a chácara onde os animais estavam quando a área foi inundada, colocando o cavalo no local mais alto disponível. A história de Caramelo ganhou destaque nacional após a imagem do animal sobre o telhado viralizar nas redes sociais. O resgate do cavalo foi transmitido ao vivo pela televisão, e atualmente ele está recebendo tratamento no hospital veterinário da universidade em Canoas.

Apesar de não possuir documentos que comprovem a propriedade do animal, Padilha se comprometeu a providenciar a documentação junto ao antigo dono, além de obter um recibo e testemunhas para confirmar a posse e liberar o cavalo. O comerciante também planeja vender Caramelo em um leilão para arrecadar fundos e ajudar a comunidade onde reside, no bairro Mathias Velho, e recuperar parte dos prejuízos causados pela inundação.

