Laudo mostra que homem morto pelo cunhado em São Paulo levou 11 facadas

Um laudo pericial revelou que Igor Peretto foi assassinado com 11 facadas, atingindo o tórax, as costas e a cabeça. O autor do crime, identificado como Mario Vitorino, que é cunhado da vítima, defende que agiu em legítima defesa. O homicídio ocorreu após Igor descobrir que Mario mantinha um relacionamento extraconjugal com sua esposa. As investigações sobre o caso estão em andamento, enquanto a polícia busca esclarecer todos os detalhes da dinâmica do crime.

Além disso, outros incidentes na cidade têm chamado a atenção, como ataques de cavalos que interromperam o tráfego na zona sul e um assalto sofrido pelo rapper Projota em sua residência, onde ele pediu que os criminosos não fizessem mal a seus filhos. A morte de uma engenheira que reagiu a um assalto também está sendo investigada pelas autoridades locais.

