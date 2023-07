Homem é preso com mais de R$ 33 mil em notas falsas na região central de SP

Polícia Civil apreendeu 167 cédula falsas, além de um notebook e dois celulares; suspeito estava hospedado em um hotel, no Centro da capital paulista

Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil com R$ 33.400,00 em notas falsas na tarde da última quinta-feira, 27, no Largo Santa Cecília, na região central de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o suspeito estava saindo de uma estação com um volume em um dos bolsos e ficou nervoso ao ver os policiais. A atitude suspeita fez com que os policiais realizassem a abordagem. Os agentes encontraram 100 notas falsas de R$ 200,00, um celular e um cartão bancário com um nome de um terceiro. De acordo com a pasta, o suspeito levou os policiais até o endereço de um hotel onde estava hospedado. No local, foram encontrados mais 67 notas do mesmo valor. Um notebook, sem origem comprovada, e um outro celular também foram apreendidos. No total, foram 167 notas apreendidas, totalizando R$ 33.400,00. A ocorrência foi registrada no 6º Distrito Policial (Cambuci), que representou pela prisão preventiva do indiciado à Justiça, segundo informou a pasta.