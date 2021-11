Homem é preso em Cubatão por obrigar cachorro a cheirar cocaína; assista ao vídeo

Policiais ainda resgataram outros nove animais, cinco cães e quatro gatos, que viviam em condições precárias com a mãe do suspeito

Deinter 6 / Polícia Civil de São Paulo / Divulgação Suspeito de forçar cachorro a cheirar cocaína indicou que casa da mãe tinha outros nove animais que viviam em condições precárias. Os bichos foram levados para abrigo



Um homem de 29 anos foi preso nesta quinta, 3, em Cubatão (SP) por maus-tratos contra os animais ao obrigar um cachorro a cheirar cocaína enquanto era gravado. No vídeo, é possível ver o suspeito segurando o animal com força e conversando com outras pessoas enquanto coloca a droga no focinho do cão. O grupo dá risada e uma pessoa diz ‘vai dar overdose’. As imagens chegaram até a Polícia Civil através de outra residente do bairro Parque São Luís. Agentes foram até o local onde o suspeito reside fizeram a prisão em flagrante. Segundo a Polícia, o homem confirmou ter dado a droga para o animal, pois segundo ele, o traficante de quem comprara a cocaína disse que lhe daria um pino extra se fizesse o cão cheirar. Em seguida, os policiais se deslocaram para a casa da mãe do suspeito, onde encontraram mais cinco cachorros e quatro gatos vivendo em condições precárias. Após o flagrante, os dez animais encontrados foram encaminhados a um abrigo.