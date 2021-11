PM do Paraná mata seis suspeitos de assalto a banco em cidade do interior; veja vídeos

Dois conseguiram fugir da cidade de Três Barras do Paraná, onde tentavam assaltar agências do Banco do Brasil e da Sicredi

Divulgação / PMPR Polícia mostra material apreendido do grupo, que usava táticas do 'Novo Cangaço'



A Polícia Militar do Paraná matou em confronto seis suspeitos de tentarem cometer um assalto a agências bancárias na cidade de Três Barras do Paraná, que fica a 392 quilômetros de Curitiba, com métodos do ‘novo cangaço‘. Dois integrantes do grupo estão foragidos. O caso aconteceu na madrugada desta quarta, 4, e segundo a Polícia, os criminosos chegaram à cidade durante a noite em dois carros e bloquearam as principais vias de acesso ao município com árvores, antes de tentarem atacar agências do Banco do Brasil e da Sicredi, com cada grupo atacando uma. Os policiais foram recebidos a tiros quando chegaram no local onde o crime acontecia, e cinco suspeitos teriam morrido no tiroteio. Um teria sido socorrido e morrido posteriormente, enquanto dois conseguiram fugir.

Segundo a corporação, foram apreendidos no local 3 fuzis (2 do modelo 556 e um AK 47), 2 armas calibre 12, 1 pistola, 1 Glock, coletes a prova de balas, diversos carregadores municiados e um carregador caracol com capacidade para 100 munições. Havia explosivos nos corpos dos criminosos e nos veículos utilizados na ação. Durante a troca de tiros um dos explosivos foi acionado. As vias próximas ao local foram fechadas para análise do esquadrão antibombas e liberadas por volta das 15h, sem que outras explosões ocorressem. Não há registros de feridos entre policiais ou moradores. A ação lembra casos parecidos como os ocorridos em Criciúma (SC) e Araçatuba (SP) em 2021, assim como ação que teria sido impedida em Varginha pela PM mineira, que matou 26 suspeitos.