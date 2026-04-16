Homem é preso na Bahia por estupro de criança após irmã descobrir crime em diário

Suspeito de 62 anos foi detido preventivamente em Ibirapitanga, no sul do estado; ele já respondia por outro caso de abuso contra uma adolescente desde 2024

Divulgação / Polícia Civil da Bahia Polícia Civil da Bahia



Um homem de 62 anos foi preso preventivamente na tarde de terça-feira (14), em Ibirapitanga, no sul da Bahia, pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos. A prisão aconteceu após a irmã da vítima descobrir os abusos ao ler o diário da menina e alertar a família sobre o caso.

De acordo com a Polícia Civil, assim que os pais tomaram conhecimento dos relatos escritos pela criança, o Conselho Tutelar do município foi acionado. A intervenção do órgão permitiu a formalização da denúncia e deu início às investigações conduzidas pela Delegacia Territorial (DT/Ibirapitanga) para localizar o suspeito.

O pedido de prisão preventiva, expedido pela Justiça local, foi reforçado pelo histórico do investigado. Segundo a polícia, o homem já responde, desde 2024, a uma acusação de crime semelhante por supostamente ter abusado de uma adolescente de 13 anos. A corporação aponta que os indícios de que ele continuava a cometer o mesmo tipo de crime foram fundamentais para que o mandado de prisão fosse decretado.

Após ser localizado pelas equipes policiais, o homem foi levado à delegacia, onde passou pelos exames médicos e prestou depoimento. Ele segue detido e à disposição da Justiça.