Homem é preso suspeito de invadir joalheria pelo teto e furtar R$ 200 mil em joias em Goiânia

Outros quatro receptadores também foram detidos; produto furtado foi recuperado

Divulgação/PMGO Joias foram avaliadas em mais de R$ 200 mil



A Polícia Militar de Goiás prendeu, nesta terça-feira, 30, um homem suspeito de invadir uma joalheria pelo teto e furtar R$ 200 mil em joias, em Goiânia-GO. Outros quatro receptadores dos produtos também foram presos. Segundo a PM, o crime ocorreu por volta das 6 horas. A corporação foi acionada após o alarme do estabelecimento disparar e o proprietário da loja identificar o arrombamento no teto e a falta de diversas joias. Os policiais foram até o local e colheu informações que os levassem para o autor do crime, que revendeu os produtos. Segundo a PM, as joias foram recuperadas a apresentadas à Central Geral de Flagrantes juntamente com os presos.