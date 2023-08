Homem é sequestrado após marcar encontro por aplicativo na zona norte de SP

Um homem foi preso em flagrante e dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar; vítima foi libertada do cativeiro

Reprodução/Unsplash Homem marcou encontro por aplicativo de relacionamento



Um homem foi sequestrado após marcar um encontro através de um aplicativo de relacionamento na noite desta quinta-feira, 17, em Jaraguá, zona norte de São Paulo. Um homem foi preso em flagrante e dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar (SP). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais faziam um patrulhamento quando foram informados sobre um roubo de carro, no qual a vítima foi feita refém. De acordo com a pasta, os policiais localizaram o veículo na Rua Sameul Bovy e deram ordem de parada, mas os suspeitos não obedeceram. Durante a fuga, os suspeitos bateram o carro em uma árvore. Os três foram detidos e disseram aos militares que o dono do veículo estava sendo mantido em cárcere privado em uma comunidade. Dentro do veículo foi apreendida uma arma de fogo com três munições.

A vítima foi encontrada e relatou aos policiais que conversava com uma mulher há algumas semanas e combinou de se encontrar na noite da última quinta-feira. Segundo a pasta, o homem contou que foi rendido no portão de um casa e levado para um barraco, onde foi ameaçado de morte após entregar cartões e senhas bancárias. Os suspeitos foram indiciados por extorsão, sequestro e cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo. Os menores foram encaminhados para a Fundação Casa, enquanto o homem ficou preso à disposição da Justiça, de acordo com a SSP.