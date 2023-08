Motorista tenta matar aranha, mas perde controle de carro e capota em rodovia de SC

Vítima (uma mulher de 58 anos) foi resgatada consciente e com escoriações leves na perna direita

Carro capotou após motorista tentar matar uma aranha em rodovia de SC



Uma motorista de 58 anos capotou o veículo na SC-390, em Orleans, no sul de Santa Catarina, nesta quinta-feira, 17, após tentar matar uma aranha. O acidente ocorreu por volta das 10h15. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada consciente, sentada fora do veículo e com escoriações na perna direita. A mulher relatou que viu o aracnídeo no lado dentro do para-brisa. De acordo com a corporação, ao tentar matar a aranha, perdeu o controle da direção. O veículo bateu em um barranco e, em seguida, capotou na pista. Não havia mais pessoas no veículo. Após o atendimento, a mulher foi encaminhada ao Hospital de Orleans, para uma avaliação médica. A aranha não foi encontrada pelos agentes do Corpo de Bombeiros.