Delegação chinesa tem acesso ao velório da rainha Elizabeth II negado

Motivo da proibição foi pela sanções sofridas por parlamentares britânicos, acusados pela China de propagarem “mentiras e desinformação”.

Jane Barlow/AFP Cerimônia ocorre no Westminster Hall, em Londres, local que pertence ao Legislativo britânico



A delegação chinesa teve o acesso ao velório da rainha Elizabeth II negado. A cerimônia ocorre no Westminster Hall, em Londres, local que pertence ao Legislativo britânico. O veto partiu do presidente do Parlamento Britânico, Lindsay Hoyle. Porém, a postura não será a mesma com o vice-presidente da China, Wang Qishan. Ele participará da cerimônia de despedida da monarca na próxima segunda-feira, 19, também na capital inglesa. As sanções impostas contra os parlamentares britânicos, acusados pelo regime chinês de propagarem “mentiras e desinformação”, motivaram a proibição. Segundo o jornal britânico The Guardian, a decisão de vetar a presença da comitiva chinesa foi acatada independentemente do aval do Palácio de Buckingham. No ano passado, o embaixador chinês em Londres, Zheng Zeguang, foi impedido de entrar em Westminster Hall. Na oportunidade, parlamentares britânicos acusavam autoridades chinesas de assolar os direitos muçulmanos uigures de Xinjian. A embaixada chinesa reagiu e chamou a ação de “desprezível e covarde” para “obstruir os intercâmbios normais e a cooperação entre a China e o Reino Unido para ganhos políticos pessoais”, além de tratar a decisão como prejudicial “aos interesses dos povos de ambos países. Hoyle chegou a ser procurado pelo jornal britânico, mas o parlamentar decidiu comentar não comentar sobre o assunto.