Governo deve lançar primeiro lote de concursos públicos na próxima semana

Segundo ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, órgãos com déficit de servidores serão prioridade

Arquivo / Agência Brasil Ainda neste mês, o governo espera que o Congresso aprove a proposta de mudança da lei orçamentária, o que permitirá reajustes nos salários dos servidores



O governo deve lançar até a próxima segunda-feira, 10, o 1º lote de concursos públicos autorizados para a administração federal. Segundo a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a prioridade das vagas será para órgãos com o maior déficit de pessoal. Em entrevista à EBC, a ministra disse que várias áreas estão com dificuldades, explicando que a ideia do governo é anunciar três blocos de concursos para recomposição de cargos até o fim do ano. Até agora, uma seleção emergencial foi autorizada para a Agência Nacional de Mineração. Ainda neste mês, o governo espera que o Congresso Nacional aprove a proposta de mudança da lei orçamentária, o que permitirá reajustes nos salários dos servidores. As sugestões foram encaminhadas pelo presidente Lula (PT) na última sexta-feira, 31.

“O acordo foi um reajuste linear de 9% para todos os servidores, ativos e pensionistas e mais um aumento no auxílio alimentação de R$ 200. O auxílio-alimentação do Executivo é muito abaixo, chega a ser até um terço dos outros poderes e fizemos o aumento máximo possível para garantir um aumento para todos os servidores neste benefício”, disse Dweck. Se a proposta for aprovada até o fim do mês, os novos salários devem ser pagos a partir de maio. Ainda segundo a ministra, os demais servidores também devem receber aumento, mas não vão ser a prioridade neste momento. A maioria das categorias do funcionalismo federal não recebeu reajuste nos salários desde 2016. O governo retomou a Mesa Nacional de Negociação Permanente com os servidores em fevereiro deste ano para discutir a recuperação dos salários e a reestruturação de carreiras.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina