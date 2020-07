Mulher é libertada após ser mantida como refém em mercado da Zona Sul de SP

Homem, ainda não identificado, teria problemas psiquiátricos

Reprodução/Record Homem fez funcionária de refém na Zona Sul de SP



Um homem, identificado apenas como Tiago, de 38 anos, manteve uma mulher refém, nesta quarta-feira (22), dentro de um mini mercado na região da Avenida Paulista. A Polícia Militar está cercando uma unidade do Carrefour Express na Avenida Bernardino de Campos, na Zona Sul de São Paulo. A PM foi chamada por volta das 7h30 para atender à ocorrência. A informação preliminar dá conta de que o homem teria problemas psiquiátricos e estaria drogado. Oficiais mantém contato por telefone celular e tentam fazer a negociação com o homem. A vítima é a gerente do estabelecimento.

Segundo a repórter da Jovem Pan Beatriz Manfredini, a mulher, que ainda não foi identificada, foi libertada após pouco mais de 1 hora e não foi feridada. O homem não estava armado, mas tinham objetos no local que poderiam ser usados de arma. Só fez a gerente de refém, ninguém ficou ferido. Homem não tinha linha de negociação. De acordo com a PM, ele foi encaminhado pro 78º DP.

As equipes do Batalhão de Ações Especiais e o Grupo de Ações Táticas Especiais foram mobilizadas para neutralizar o suspeito e a Avenida foi bloqueada para carros e pedestres. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram ao local caso houvesse a necessidade de atendimento.