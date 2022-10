Policial Militar é morto em ataque na Zona Norte do Rio de Janeiro

Cabo Daniel Belarmino dos Santos, que era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro da Formiga, na Zona Norte, foi baleado na cabeça durante patrulhamento

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Policial morto a tiros era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora do Morro da Formiga



A Polícia do Rio de Janeiro está à procura de assassinos que mataram um policial militar na capital fluminense. O cabo Daniel Belarmino dos Santos, de 42 anos de idade, que era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro da Formiga, na Zona Norte, estava dentro de uma viatura quando bandidos passaram atirando. O agente foi baleado na cabeça e os criminosos fugiram logo em seguida. A suspeita é que sejam traficantes da região patrulhada pelo PM. O homem chegou a ser socorrido, foi levado ao Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos. O PM era casado, deixou duas filhas, e estava na corporação há aproximadamente oito anos. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, já são 47 agentes de segurança mortos esse ano no Grande Rio e 104 agentes já foram baleados nas mais diferentes circunstâncias e ocasiões. Os PMs são as principais vítimas fatais e parciais dessa violência que também atinge as forças de segurança do Estado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga