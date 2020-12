Homem morre após ser baleado por motoqueiro nos Jardins, em São Paulo

O atirador se aproximou da vítima e abriu fogo sem levar nenhum objeto; o crime foi encaminhado para o 78º DP

Um homem albanês que não teve a identidade revelada foi assassinado a tiros na Alameda Lorena, no bairro do Jardins, na zona sul de São Paulo. O crime aconteceu por volta das 11h10 desta terça-feira, 1. O criminoso teria se aproximado da vítima e atirado duas vezes contra ela, sem levar nenhum objeto pessoal. Depois de abrir fogo, o motoqueiro fugiu e abandonou a moto na Avenida Brasil, próxima ao local do crime. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Após o crime, caso foi encaminhado ao 78º DP (Jardins), onde foi registrado como homicídio. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), confirmou a nacionalidade da vítima e informou que a Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) está atuando no caso.

Confira na íntegra a nota da SSP:

O caso foi registrado pelo 78º DP (Jardins) como homicídio. Um homem albanês foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto estava em um restaurante. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O atirador fugiu em uma motocicleta, que foi abandonada na Avenida Brasil. Equipes da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) iniciaram as investigações sobre o caso.