Árvore cai sobre veículos após temporal em São Paulo e uma pessoa morre

Letícia Santini/Reportagem Jovem Pan Queda aconteceu na tarde desta terça-feira, 1.



O temporal que atingiu a cidade de São Paulo no começo da tarde desta terça-feira, 1, deixou estragos no município. Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, uma árvore caiu sobre um veículo na Rua Dr. Thirso Martins, no bairro da Vila Mariana, na Zona Sul da capital. A corporação informou que quatro pessoas ficaram presas nas ferragens do automóvel e uma delas morreu durante o episódio. A vítima fatal é uma mulher de 45 anos que não teve a identidade revelada. Até o momento, duas crianças de 8 e 10 anos de idade foram resgatadas por bombeiros e estão sendo atendidas. Não existem informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Um caso parecido aconteceu no bairro do Ipiranga, também na Zona Sul de São Paulo, onde duas pessoas estão presas com um fio energizado dentro de um carro depois que uma árvore caiu e atingiu o veículo. Até o momento, a corporação não forneceu novas informações sobre o estado das pessoas presas no veículo. Em atualização publicada por volta das 16h, o Corpo de Bombeiros confirmou que foram registradas 63 ocorrências de iminência ou queda de árvores em São Paulo, destacando os bairros da Vila Mariana, Ipiranga, Jabaquara e Cidade Ademar. A corporação também informou que foram registradas quatro ocorrências de enchentes causadas pelo temporal e um desabamento na cidade de Santo André. A forte chuva que atingiu a cidade fez com que o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) decretasse estado de atenção para alagamento às 13h40 em quase todas as regiões da cidade. O alerta foi encerrado às 16h08 em toda a capital.

Veja um vídeo da queda da árvore na Vila Mariana:

AGORA: Árvore cai sobre veículos após temporal em São Paulo! 🚨 pic.twitter.com/eShafULsMP — Jovem Pan News (@JovemPanNews) December 1, 2020

*Com informações da repórter Letícia Santini