Homem morre após ser imobilizado e jogado por agentes da PRF em viatura com gás em Sergipe

Segundo laudo do IML, morte de Genivaldo de Jesus Santos foi por asfixia; vídeos que circulam nas redes sociais mostram ação de policiais rodoviários

Reprodução/Twitter/@ErikakHilton Ação da PRF ao colocar um homem dentro de uma viatura com um gás



A perícia do Instituto Médico Legal (IML) de Sergipe apontou que Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, teve como causa da morte asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. Na tarde da última quarta-feira, 25, o homem foi imobilizado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e colocado dentro de uma viatura com um gás. Um vídeo da situação foi gravado e circula nas redes sociais. Ao fundo, testemunhas afirmam que os agentes iriam matar Genivaldo na ação. A vereadora de São Paulo pelo PSOL Erika Hilton foi uma das internautas que compartilhou as imagens (veja abaixo) ao comentar o caso no Twitter.

Segundo o IML, não foi possível estabelecer a causa imediata da asfixia e nem como ela ocorreu. A Polícia Civil ouviu algumas testemunhas e familiares da vítima, além de ter feito um relatório sobre o local da ocorrência com o que chamou de “informações importantes”. A polícia não informou se ouviu os agentes da PRF envolvidos na ação que levou Genivaldo à morte. Os laudos do IML e a apuração feita até o momento foram encaminhadas para investigação da Polícia Federal (PF), que passa a responder pelo caso a partir desta quinta.

Em nota divulgada na noite da última quarta, a PRF disse que “durante ação policial na BR-101, em Umbaúba-SE, um homem de 38 anos resistiu ativamente a uma abordagem de uma equipe PRF. Em razão da sua agressividade, foram empregados técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção e o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Umbaúba. Durante o deslocamento, o abordado veio a passar mal e socorrido de imediato ao Hospital José Nailson Moura, onde posteriormente foi atendido e constatado o óbito. A equipe registrou a ocorrência na Polícia Judiciária, que irá apurar o caso”. A PRF ainda disse que lamenta o ocorrido e informa “que foi aberto procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos policiais envolvidos”.

A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Sergipe também se pronunciou sobre o caso. Em nota, a instituição informou que “acompanhará, de forma vigilante, os desdobramentos das investigações sobre o episódio ocorrido na tarde do dia 25 no município de Umbaúba, sul do Estado. Em virtude de uma abordagem realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem morreu (…) A OAB Sergipe respeita as instituições, mas não compactua com qualquer tipo de violência ou de tortura, razão pela qual se manterá atenta à apuração da responsabilidade pela fatídica morte”. A OAB-SE ainda declara que solicitará, em caráter de urgência, uma reunião com a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal a fim de buscar informações a respeito da apuração.