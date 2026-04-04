Filha de PM assassinada espera pensão enquanto suspeito se aposenta com salário integral

Oficial passa a receber uma remuneração estimada entre R$ 21 mil e R$ 30 mil mensais

Divulgação / Polícia Civil Gisele Alves Santana, de 32 anos, esposa de um tenente-coronel da PM, encontrada morta



A filha de 7 anos da policial militar Gisele Alves Santana, assassinada em fevereiro deste ano, não recebeu pensão pela morte da mãe. Enquanto isso, o principal suspeito do crime, seu então marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, que, apesar de estar sob investigação por feminicídio, teve sua aposentadoria concedida com proventos integrais pela corporação.

Enquanto o oficial passa a receber uma remuneração estimada entre R$ 21 mil e R$ 30 mil mensais, a filha da vítima, uma criança de apenas 7 anos, enfrenta entraves burocráticos para acessar a pensão por morte a que tem direito por lei.

A defesa da família de Gisele aponta uma “discrepância enorme” no tratamento dado aos dois processos. O pedido de pensão para a menor foi protocolado em 6 de março e, inicialmente, a SP Previdência (São Paulo Previdência) estimava um prazo de 120 dias para análise.

Após a repercussão negativa e pressão popular, o órgão anunciou que o primeiro pagamento deve ocorrer na próxima quarta-feira, 8 de abril.