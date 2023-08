Homem morre atropelado enquanto beijava sua namorada em SP

Casal andava com um cachorro na manhã de domingo, 20, quando um carro desgovernado atingiu ambos em cheio; motorista realizou o teste do do etilômoetro, que resultou positivo para dosagem alcoólica, e foi preso em flagrante

Reprodução/Câmera de segurança Câmera de segurança do posto de gasolina registrou o momento do atropelamento



Um homem morreu atropelado enquanto beijava sua namorada em uma calçada no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. O casal andava pela calçada com um cachorro na manhã de domingo, 20, por volta das 8h, quando ambos começaram a se beija na calçada, em frente a um posto de gasolina, na Avenida Comendador Sant’Anna. De repente, um carro desgovernado atingiu o casal em cheio. O cachorro correu para o lado e conseguiu escapar. Uma câmera de segurança do posto de gasolina flagrou o atropelamento. O homem, de 31 anos, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Municipal do M’Boi Mirim, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher, de 26 anos, foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal do Campo Limpo. Não há informações sobre o seu estado de saúde. O motorista foi preso em flagrante. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o homem relatou aos policiais militares que não lembrava o que havia ocorrido. O homem realizou o teste do do etilômoetro, que resultou positivo para dosagem alcoólica. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e lesão corporal culposa na direção de veículo pelo 47º Distrito Policial (Capão Redondo), que requisitou exames periciais. O motorista não teve sua identidade revelada e por isso a reportagem não conseguiu localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.