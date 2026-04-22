Homem morre durante abordagem da PM no Rio: ‘Destruíram uma família’

Ação de agentes da Polícia Militar ocorreu nesta quarta-feira (22), na Pavuna; corporação informou que abriu procedimento para apurar o caso

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Um homem morreu após ser baleado durante uma abordagem de policiais militares na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (22). De acordo com a corporação, agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam patrulhamento na região quando abordaram um veículo. Durante a ação, a vítima foi atingida e não resistiu aos ferimentos.

Em declaração ao jornal O Dia, a professora Taís Oliveira, irmã da vítima, questionou a conduta na abordagem policial. “A minha mãe não vai olhar para o meu irmão de novo. Desconfiguraram e destroçaram a cara dele. Uma polícia que para, atira no pneu, atira na perna, mas não. Atiraram na cabeça do meu irmão. Pelo amor de Deus, que polícia é essa? Ele vai ser só mais um? Isso tem que acabar, a gente não aguenta mais”, afirmou.

Taís ainda contou ao jornal que seu irmão estava prestes a se mudar com sua companheira. “A minha mãe estava triste porque eles iam embora, mas feliz porque eles conquistaram. Ela não vai ter mais o meu irmão para voltar no Dia das Mães. Achamos que não chegaria na nossa casa e chegou. Destruíram uma família e destruíram sonhos”, disse.

A Polícia Militar não explicou o que teria motivado o disparo no homem. A corporação informou que determinou a abertura de um procedimento apuratório para analisar as circunstâncias do fato. A Delegacia de Homicídios foi acionada e o registro da ocorrência segue em andamento.

Médica é baleada

A médica Simone Ferreira dos Santos, de 51 anos, foi baleada durante um tiroteio na Transolímpica, na altura da Barra da Tijuca, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 21. Simone atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) há três anos.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado de saúde da paciente é estável.

A Polícia Militar informou que, durante a ação, houve confronto e dois suspeitos foram feridos e socorridos. Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas detiveram um terceiro suspeito, apreenderam três pistolas e recuperaram dois veículos. Segundo a PM, uma viatura foi alvejada.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que três criminosos “foram presos em flagrante pelos crimes adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, tentativa de homicídio, resistência, roubo e supressão ou adulteração de arma de fogo”. O caso foi registrado no 33º DP (Realengo).

*com informações do Estadão Conteúdo