Homem que atirou contra policiais após abordagem na zona leste de SP é preso

Um homem que atirou contra dois policiais militares após uma abordagem, em São Mateus, na zona leste de São Paulo, foi preso na tarde desta quinta-feira, 1º. Além disso, a polícia prendeu um segundo suspeito, que estava com a arma do policial. O suspeito era uma foragido da Justiça. A polícia também apreendeu um menor que estava na mesma abordagem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), os policiais abordaram dois homens por volta das 9 horas na Rua Antônio Coutinho. Um dos suspeitos entrou em luta corporal com os agentes e conseguiu desarmar um deles. De acordo com a pasta, o suspeito atirou contra os agentes e os disparos acertaram o rosto de um policial. O outro agente foi ferido no abdômen. O suspeito fugiu do local junto com outro rapaz que estava na abordagem. Porém, ambos foram detidos horas depois. Equipes do policiamento local e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros, e os dois policiais foram levados pelo Águia ao Hospital das Clínicas. O quadro de saúde das vítimas é estável.