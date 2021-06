Homem que matou família rouba carro, foge e invade ao menos 4 propriedades em Goiás

Suspeito está foragido desde a última quarta-feira, 9, após matar um casal e seus dois filhos em Ceilândia, no Distrito Federal

Reprodução/Policia Militar do Distrito Federal Homem está foragido desde a quarta-feira, 9, quando assassinou quatro pessoas de uma mesma família



Um homem que matou um casal e seus dois filhos na última quarta-feira, 9, em Ceilândia, no Distrito Federal, fugiu para a cidade de Cocalzinho, em Goiás, onde divisões da polícia se reuniram para capturar o criminoso. No município, a Polícia Militar montou um cerco para capturar o homem enquanto ele tentava retornar ao DF pela rodovia. Para fugir dos policiais, ele entrou em uma fazenda e roubou um carro. Segundo a PM, o suspeito já teria invadido ao menos quatro outras propriedades em Cocalzinho até a manhã desta segunda-feira, 14, para despistar os agentes. A Polícia Militar de Goiás está atuando em conjunto com a PM do DF, Polícia Civil do DF, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Até o momento, a Polícia Civil do DF informa que não há novas atualizações quanto a prisões, apreensões, declarações e oitivas. “A autoridade policial não irá se manifestar até a conclusão dos trabalhos, visando não prejudicar o andamento das investigações”, acrescentou. À Jovem Pan, a Polícia Militar de Goiás afirmou que, nesta segunda-feira, um novo cerco foi montado após o informações de que o homem estaria escondido em uma fazenda na cidade.