Distrito Federal inicia vacinação de pessoas com 50 anos ou mais nesta segunda

O Distrito Federal (DF) começa a vacinar pessoas com 50 anos ou mais contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 14. Para isso, é necessário fazer agendamento no site da secretaria de Saúde. A expectativa do governo local é vacinar pelo menos 60 mil pessoas no primeiro dia da imunização da nova faixa etária. O governador do DF, Ibaneis Rocha, tem sido alvo de críticas pelo atraso na vacinação de grupos específicos, principalmente se comparado a outras unidades da federação. Nesta semana, no entanto, o Distrito Federal vai receber 30 mil doses da vacina da Janssen, aplicada em dose única. O plano do governo é aplicar os imunizantes em trabalhadores do ensino básico da rede pública, garantindo a imunização dos profissionais e possibilitando o retorno das aulas presenciais em agosto, como previsto. Além dos professores, devem ser vacinadas merendeiras e trabalhadores de áreas administrativas da educação. Já a vacinação dos professores do ensino superior federal segue sem data prevista. Enquanto isso, a secretaria de Saúde mantém reservadas doses de vacinas para diversas categorias, como 500 unidades para servidores do Ministério da Saúde e 250 doses para servidores da Anvisa.

