Homem rouba loja em São Vicente e fala com a câmera durante assalto: ‘Pode filmar, estou f*dido mesmo’

Reprodução/Twitter/@bnews_oficial Homem debochou da câmera de segurança de loja de calçados



A câmera de segurança de uma loja de calçados em São Vicente, no litoral de São Paulo, registrou um assalto inusitado. Um homem entrou no estabelecimento, cumprimentou os vendedores e perguntou quantas pessoas estavam no local. “Três”, respondeu uma funcionária. Em seguida, o suspeito anunciou o assalto e, ao perceber que a câmera de segurança registrava tudo, olhou para o aparelho e disse: “Pode filmar, estou f*dido mesmo”. Depois de receber o dinheiro — a quantia não foi revelada —, ele pediu para as funcionárias não gritarem nem correrem. A polícia local afirma que o assaltante foi preso pouco tempo depois. A Jovem Pan não encontrou a defesa do suspeito, que não teve o nome divulgado.