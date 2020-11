Suspeito de assalto, homem fica suspenso em prédio em SP; assista ao vídeo

Rapaz foi resgatado por dois bombeiros na tarde desta quinta-feira

Reprodução/Twitter/@alesie Homem subiu até o 20º andar do edifício e se pendurou nos cabos de para raio



Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira, 16, após ficar pendurado nos fios terras de um edifício em Perdizes, bairro da zona oeste de São Paulo. Ele é suspeito de ter assaltado apartamentos do prédio. Moradores do bairro relatam que helicópteros sobrevoam a região. Segundo o departamento de imprensa do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o rapaz era um militante em fuga. Para fugir, ele subiu até o 20º andar do edifício e se pendurou nos cabos de para-raio. Dois bombeiros resgataram o homem. Ele agora será encaminhado para Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. Ainda não há detalhes sobre a prisão.

Confira vídeo gravado por morador: