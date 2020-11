Perícia médica por telemedicina começa no INSS nesta segunda

Pela proposta, um médico do trabalho contratado pela empresa vai estar junto do funcionário para fazer os testes solicitados

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo o INSS, há cerca de 300 empresas parceiras; as perícias online se estenderão até 31 de janeiro



O INSS inicia nesta segunda-feira (16) a realização de perícias médicas por telemedicina. Inicialmente, o serviço será oferecido apenas para trabalhadores que buscam a concessão do auxílio-doença. A ideia é reduzir a fila de concessão de benefícios e atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). Durante a pandemia, a situação se agravou ainda mais, e boa parte das agências do INSS continuam fechadas.

Pela proposta, um médico do trabalho contratado pela empresa vai estar junto do funcionário para fazer os testes solicitados pelo perito federal. A partir da avaliação, o auxílio-doença poderá ser concedido, negado ou o funcionário poderá ter de ir a uma agência para finalizar o procedimento. Na avaliação da advogada especialista em Direito Previdenciário Cristiane Grano Haik, a experiência piloto é limitada. Segundo o INSS, há cerca de 300 empresas parceiras. As perícias online se estenderão até 31 de janeiro.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni