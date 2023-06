Homem tenta matar ex-namorada, mas se confunde e atira na amiga em MS

Jovem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio; vítima foi atingida no pé e precisou ser hospitalizada

Divulgação/Polícia Civil do Mato Grosso do Sul Polícia Civil do MS não localizou a arma utilizada no crime e segue investigando o caso



Um homem de 21 anos foi preso nesta terça-feira, 26, suspeito de tentar matar ex-namorada, de 18 anos. No entanto, segundo a Polícia Civil, ele se confundiu e acabou atirando na amiga da ex-companheira, de 17 anos. Ela não possuía nenhuma ligação afetiva com o suspeito. O caso ocorreu em Dourados, no Mato Grosso do Sul, no último domingo, 25. O disparo atingiu o pé da vítima, que foi internada no Hospital da Vida de Dourados. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher. Segundo a corporação, o jovem descumpriu medidas protetivas que impediam ele de se aproximar ou manter contato com a mulher. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento e também teria ameaçado a ex-namorada pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Além disso, o rapaz também teria procurado o pai da vítima para fazer ameaças. Segundo a polícia, os agentes foram até a residência do suspeito, que acabou preso em flagrante. A arma utilizada no crime não foi encontrada, de acordo com a polícia. As identidades não foram reveladas pela corporação. Inicialmente, o caso foi registrado como tentativa de homicídio simples, mas foi alterado para tentativa de homicídio. A polícia segue investigando o caso.