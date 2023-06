Operação da Polícia Civil e do Ministério Público do RJ mira quadrilha que aplica golpe do falso anúncio

Segundo as investigações, ao menos 50 vítimas foram identificadas de diversos municípios do Estado

Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) prendeu, até o momento, ao menos 28 suspeitos, de integrarem uma quadrilha que aplica o golpe do falso anúncio nesta quarta-feira, 28. De acordo com as investigações, o grupo é bem estruturado e conta com mais de 50 integrantes que praticavam denunciada por roubo, sequestro relâmpago e extorsão. A ação visa cumprir 54 mandados de prisão e 55 de busca e apreensão no âmbito da operação “Market Fake”. As investigações apontam que o grupo agia em Belford Roxo, Duque de Caxias, São João de Meriti e outros municípios da Baixada Fluminense, além da capital, São Gonçalo e outras cidades da Região Metropolitana. Segundo a polícia, os criminosos divulgavam falsos anúncios de compra e venda de veículos na internet e marcavam encontro para a negociação com as vítimas. No local, eles sequestravam as vítimas e levavam para as comunidades. Na sequência, eles obrigavam as pessoas sequestradas a ligarem para familiares exigindo uma transferência via Pix para libertar a vítima. De acordo com a corporação, ao menos 50 vítimas foram identificadas de diversos municípios do Estado.

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, os criminosos causaram um prejuízo em mais de R$ 600 mil. De acordo com a entidade, os suspeitos agrediam as vítimas que, por vezes, foram torturadas de forma cruel, física e psicologicamente. Algumas relataram que foram sufocadas por meio de asfixia mecânica com sacos plásticos. Outras relataram terem sido agredidas covardemente até mesmo com “tijoladas”. Enquanto eram agredidas e torturadas, os criminosos faziam videochamadas para familiares exigindo vultosas quantias em troca da liberade.