Homem usa geladeira como passagem secreta e foge da polícia em desmanche de veículos em São José do Rio Preto

Caso aconteceu na quarta-feira, 6, em uma oficina de fachada; suspeito, procurado por receptação, segue foragido

Polícia Civil/Divulgação Geladeira tinha passagem secreta, que levava para outro imóvel, onde era usado como desmanche de veículos



Um suspeito, de 46 anos, fugiu da Polícia Civil por meio de uma geladeira, que era usada como “passagem secreta” em uma oficina de fachada. O caso aconteceu na quarta-feira, 6, no Jardim Mugnani, em São José do Rio Preto. A polícia chegou até o local, onde funcionava como desmanche de veículos, para cumprir mandado de prisão contra o homem, procurado por receptação. No entanto, o homem percebeu a chegada dos agentes e fugiu pela geladeira. Atrás dela havia um buraco escondido na parede, que levava para outro imóvel – usado para desmanche de veículos. Até a manhã desta quinta-feira, 7, o suspeito seguia foragido.