Ídolo do Santos, Giovanni será auxiliar de Marcelo Fernandes em partida contra o Atlético-GO 

Reprodução/Santos FC Giovanni é um dos maiores ídolos da história do Santos



Um dos maiores ídolos da história do Santos, Giovanni será o auxiliar do treinador interino Marcelo Fernandes na partida diante do Atlético Goianiense, marcada para este domingo, 10, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro – a informação foi divulgada pelo “UOL” e confirmada pela reportagem do Grupo Jovem Pan. Mesmo sem ter um cargo no clube da Baixada Santista, o ex-jogador estará no banco de reservas do Peixe no jogo que acontecerá na Vila Belmiro e participará, ainda que momentaneamente, do processo de reestruturação do Alvinegro. Mais cedo, vale lembrar, a diretoria santista demitiu o técnico Fabián Bustos e viu Edu Dracena, então executivo de futebol, entregar o cargo após a eliminação precoce na Copa Sul-Americana.

Giovanni brilhou com a camisa do Santos entre 1994 e 1996, quando marcou 67 gols em 55 jogos, obtendo uma média incrível de mais de uma bola na rede por partida. Negociado com o Barcelona, o então meia-atacante também marcou época na Catalunha, ganhando o Campeonato Espanhol duas vezes e colecionando outros troféus, como da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha. No retorno à Vila Belmiro já no final da carreira, ele não teve o mesmo rendimento, mas ainda ganhou duas edições do Paulistão (2006 e 2010), além de uma Copa do Brasil (2010).