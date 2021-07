Homens descem estrada da serra paulista em carrinhos de rolimã; veja vídeo

Em nota, a Ecovias afirmou que a prática é ‘considerada perigosa e imprudente’, pois coloca em risco a segurança viária e a vida dos usuários

Reprodução Homens foram escoltados até a cidade de Cubatão



Um grupo de pessoas foi filmado enquanto desciam a serra utilizando carrinhos de rolimã. O episódio aconteceu por volta das 23h27 da última quarta-feira, 7, no Km 53 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, no sentido litoral. Em registro obtido pela Jovem Pan, é possível ver os membros do grupo deitados em cima dos veículos andando ao lado de carros em alta velocidade. Segundo a Ecovias, concessionária responsável pela administração do trecho, os homens foram escoltados por uma viatura da empresa até a cidade de Cubatão, onde se dirigiram para veículos que os aguardavam. Em nota, a empresa afirmou que a prática é “considerada perigosa e imprudente”, pois coloca em risco a segurança viária e a vida dos usuários. “As imagens que foram gravadas pelo nosso sistema de monitoramento de tráfego, já foram entregues à polícia para analisar se há alguma medida cabível a ser tomada”, concluiu a nota.