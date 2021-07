Olavo de Carvalho é internado em emergência de hospital de São Paulo após sofrer mal súbito

Segundo o InCor, o paciente, que é cardiopata, está na enfermaria para a realização de exames de avaliação geral e cardiológica; quadro clínico é estável

Reprodução/YouTube O filósofo foi levado de ambulância após sofrer um mal súbito durante voo aéreo dos Estados Unidos para São Paulo



O professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, de 74 anos, deu entrada na Unidade de Emergência do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (InCor) da FMUSP nesta quinta-feira, 8. O filósofo foi levado de ambulância após sofrer um mal súbito durante voo aéreo dos Estados Unidos para São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do InCor, o paciente, que é cardiopata, está internado em enfermaria, para a realização de exames de avaliação geral e cardiológica, sob coordenação do Prof. Dr. José Antonio Franchini Ramires. “No momento ele está consciente, comunicativo, com quadro clínico estável e com parâmetros cardiológicos e hemodinâmicos controlados”, afirma o comunicado. Um novo boletim médico será divulgado nesta segunda-feira, 12, a partir das 14h. Ele estava internado desde abril em um hospital em Virgínia, estado em que mora nos EUA desde 2005, por causa de problemas respiratórios.