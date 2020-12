Hospitais municipais do Rio não têm mais leitos de UTI para Covid-19

Taxa de ocupação na capital, incluindo redes municipais, estaduais e federais, é de 92%

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/11/2020 Cidade do Rio de Janeiro totaliza 13.594 óbitos por Covid-19



De acordo com último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 100% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para Covid-19 da rede municipal estão ocupados. A Prefeitura do Rio informa que os hospitais municipais possuem exatos 918 leitos para Covid-19, sendo 288 leitos de UTI. O boletim mais recente, que foi divulgado na segunda-feira, 7, mostra que a rede municipal tem atualmente 707 pacientes internados. Desse total, 288 estão em UTI.

O Sistema Único de Saúde (SUS) da capital tem capacidade para 1388 pessoas internadas em leitos especializados. Desses 1388 leitos, 584 são de UTI. No momento, a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 no SUS no município – incluindo leitos de unidades municipais, estaduais e federais – é de 92%. A taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 87%. A secretaria informa que 388 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 181 para leitos de UTI Covid, mas ressalta que esse número de espera é dinâmico. “Importante destacar que as pessoas que aguardam leitos de UTI estão sendo assistidas em leitos de unidades, com monitores e respiradores”, diz nota da pasta.