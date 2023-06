Ibama apreende quase 30 toneladas de barbatanas de tubarão e estima a morte de 10 mil animais

De acordo com o instituto, foi a maior apreensão do tipo já registrada em todo o mundo

Divulgação/Ibama Barbatana de tubarões apreendidas pelo Ibama



O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu 28,7 toneladas de barbatanas de tubarão em uma mega operação nacional. As barbatanas apreendidas são de duas espécies: o tubarão azul e o tubarão anequim, também conhecido como Mako, que entrou para lista de animais ameaçados de extinção. Elas seriam exportada, ilegalmente, para a Ásia, segundo informou o Ibama. De acordo com o instituto, essa foi a maior apreensão de barbatanas já registrada no mundo. O resultado da operação foi divulgado nesta segunda-feira, 19, pelo órgão. A estimativa do Ibama é de que pelo menos 10 mil tubarões morreram (4.400 azuis e 5.600 anequins). Segundo o instituto, 27,6 toneladas foram encontradas em uma empresa de Santa Catarina. Uma outra busca, deflagrada em maio, apreendeu 1,1 tonelada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Conforme o próprio instituto, a pesca direcionada para tubarões não é permitida no Brasil. A suspeita do órgão é de que as embarcações “valiam-se de licenças de captura de outras espécies de peixe e atuavam com índices acima de 80% da carga permitida”. As barbatanas são de grande interesse de pescadores ilegais por ser alto valor no mercado internacional, em especial na Ásia. O Ibama também constatou diversas irregularidades cometidas pelas embarcações. Entre elas, a de licença para a modalidade de pesca, captura direcionada para tubarões em desacordo com a licença de pesca, além da pesca proibida com o uso de equipamentos não permitidos por lei. Ainda segundo o instituto, as embarcações também não cumpriram medidas obrigatórias para evitar captura e morte de aves marinhas. De acordo com o Ibama, isso ocasionou na morte de milhares de aves, algumas de espécies ameaçadas de extinção. A ação faz parte do Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental e em cumprimento aos acordos internacionais de que o Brasil é signatário.