IBGE oferece 895 vagas em diferentes áreas no Concurso Público Nacional Unificado

As inscrições podem ser feitas até 9 de fevereiro e as provas estão agendadas para 5 de maio

Banco de Imagens / Freepik Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística oferta 895 vagas em diferentes áreas dentro do Concurso Público Nacional Unificado



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) oferta 895 vagas em diferentes áreas dentro do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A prova é um novo modelo adotado pelo governo federal para cargos permanentes no órgãos governamentais. Ao todo, são ofertadas 6.640 vagas em 21 órgãos federais que aderiram ao CPNU. Os candidatos podem se inscrever entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro, e as provas estão agendadas para 5 de maio. As posições e áreas específicas relacionadas ao IBGE foram subdivididas da seguinte forma: 133 vagas no Grupo 1 (Infraestrutura, Ciências Exatas e Engenharia); 122 vagas no Grupo 2 (Tecnologia, Dados e Informação); 29 vagas no Grupo 3 (Campos Ambientais, Agrários e Biológicos); 4 vagas no Grupo 5 (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos); 32 vagas no Grupo 6 (Setores Econômicos e Regulação); e 275 vagas no Grupo 7 (Gestão Governamental e Administração Pública).

No Grupo 8 (Nível Médio) há 300 vagas para pessoas que concluíram o ensino médio, distribuídas por Região: 47 vagas no Norte; 86 no Nordeste; 40 no Centro-Oeste; 91 no Sudeste; e 36 no Sul. Duas das três posições que exigem diploma de ensino superior terão um salário inicial de R$ 8.453,00. Um Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas receberá R$ 10.233,67, enquanto para as posições de ensino médio o salário inicial é de R$ 4.008,24. Possíveis benefícios adicionais devido a qualificações acadêmicas ainda podem ser adicionados. Servidores públicos federais têm direito a valores adicionais, como benefícios de saúde, vale-refeição, vale-transporte, auxílio-creche, entre outros.