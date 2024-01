Argentina reafirma compromisso com o Mercosul e anuncia medidas para estabilizar a economia

Entre as medidas que serão tomadas pelo governo argentino estão cortes de gastos públicos e recuperação da confiança dos investidores

EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE O governo argentino sinalizou a possibilidade de negociar um novo programa após financiamento aprovado pelo FMI



O governo argentino reafirmou seu compromisso com o Mercosul e expressou otimismo em relação às negociações para um tratado comercial com a União Europeia. A conversa nesta quarta-feira, 17, contou com a presença do ministro da Economia, Luis Caputo, o chefe de gabinete da Presidência, Nicolas Posse, e a ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O governo da Argentina descartou a possibilidade de se afastar do Mercosul e enfatizou que questões comerciais devem ser tratadas pelo setor privado. Em relação à economia, o governo descartou a dolarização no curto prazo e anunciou medidas para estabilizar o país. Entre elas, estão cortes radicais de gastos públicos, desregulamentação de setores com forte intervenção governamental e a recuperação da confiança dos investidores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após obter financiamento do Fundo Monetário Internacional (FMI), o governo argentino sinalizou a possibilidade de negociar um novo programa. Apesar das expectativas de inflação elevada nos primeiros meses de 2024, o governo acredita que, com as reformas em andamento, a inflação estará em um dígito no final do ano. Quanto às dificuldades de aprovação das reformas, os ministros destacaram que 55% das mudanças não dependem da aprovação do Congresso. A prioridade do governo é recuperar a credibilidade tanto internamente quanto internacionalmente.