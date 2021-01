Idosa atira em homem que tentou invadir a casa dela em São Paulo

Suspeito de 34 anos foi socorrido por policiais e levado ao Hospital das Clínicas da capital; caso é investigado como invasão de domicílio e lesão corporal

Diego Moreira/A2Img/Creative Commons Caso foi registrado no bairro da Lapa [Imagem ilustrativa]



Uma idosa de 66 anos atirou em um homem de 34 anos que tentou invadir a casa dela no bairro da Lapa, Zona Oeste de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 28. De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para socorrer uma pessoa ferida com arma de fogo e encontraram o suspeito no local. A aposentada afirmou que atirou após o homem tentar entrar na residência e disse que a arma pertencia ao pai dela, já falecido. O suspeito foi socorrido pelos policiais para o Hospital das Clínicas e passou por exame de corpo de delito. A arma usada para defesa da vítima foi apreendida e passará por perícia. O caso é investigado como violação de domicílio e lesão corporal pelo 7º D.P. da Lapa. Não há informações do estado de saúde do invasor.