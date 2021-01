Restaurante de Paola Carosella é assaltado em São Paulo

Roubo ocorreu no bairro de Pinheiros; suspeitos de 22 anos foram presos em flagrante e polícia recuperou itens roubados dos clientes no local

Google Street View/Reprodução/28.01/2021 Restaurante foi assaltado na noite desta quarta-feira



A Polícia Militar de São Paulo prendeu em flagrante na noite dessa quarta-feira, 28, dois homens que assaltaram o restaurante Arturito, da chef Paola Carosella, localizado no bairro de Pinheiros, Zona Oeste da capital. Os suspeitos entraram no local por volta das 20h, horário de fechamento de bares e restaurantes imposto na fase vermelha do Plano São Paulo, e anunciaram o roubo. O alarme silencioso foi acionado e um vigilante da Rua Artur de Azevedo, na qual o estabelecimento está localizado, viu a movimentação e também acionou a polícia, que chegou ao local em poucos minutos e encontrou um dos suspeitos tentando fugir da cena do crime por uma janela do segundo andar do restaurante. O segundo suspeito, que tinha fugido pouco após o roubo, foi encontrado correndo em uma das ruas do bairro.

Ambos têm 22 anos e foram reconhecidos pelos clientes. Ao todo, foram apreendidos uma arma de fogo, seis celulares, três carteiras, dois relógios, duas correntes e quatro alianças. Todos foram devolvidos para as vítimas. Os dois homens foram autuados por roubo e encaminhados ao 14º DP, de Pinheiros, onde se encontram à disposição da Justiça. Pelas redes sociais, a chef publicou um comunicado em nome do restaurante no qual detalhava e lamentava o ocorrido. “Estamos muito chateados pelo ocorrido, porém gratos que tudo funcionou como deveria. Nossa ronda e o sistema de alarme silencioso funcionaram e a polícia chegou em menos de 8 minutos. Funcionários e clientes conseguiram reaver seus pertences e ninguém se machucou”, afirma trecho do documento. O restaurante funciona de terça a domingo nos horários de almoço e de terça a sábado para jantar.