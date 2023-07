Idosa é sequestrada e obrigada a dirigir de Bauru até São Paulo sob ameaça

Carro foi abordado em Osasco neste domingo, 9; um homem foi preso

Divulgação/Polícia Rodoviária Vítima dirigia um Nissan Kicks quando foi vítima de um sequestro



Uma idosa de 77 anos foi sequestrada em Bauru, no interior de São Paulo, e foi obrigada a dirigir até a capital paulista sob ameaça. O caso ocorreu neste domingo, 9. Um homem foi preso em flagrante. A prisão ocorreu no bairro Rochdale, em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) faziam um patrulhamento na Rodovia Castello Branco, quando a idosa passou dirigindo um Nissan Kicks. O suspeito estava no banco de trás. De acordo com a polícia, o carro estava com um alerta para veículo roubado no sistema Detecta. Os militares passaram a acompanhar o veículo. O suspeito foi abordado pelo agentes e alegou que era funcionário da vítima. Porém, ele confessou que sequestrou a mulher em Bauru e obrigou ela a dirigir até São Paulo. Segundo a polícia, ele exigiu uma quantia no valor de R$ 1.200.00 da vítima. Um tijolo, usado para ameaçar a mulher, foi apreendido. O suspeito foi preso por extorsão mediante sequestro. O caso foi registrado na Polícia Judiciária de Osasco.