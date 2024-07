Idoso é preso por maltratar cão da raça pitbull no interior de SP

Homem de 71 anos foi detido em flagrante; ele é de Taubaté, interior de São Paulo

Um idoso, de 71 anos, foi preso em flagrante por maus-tratos a um cão da raça pitbull na manhã de sexta-feira (26), no bairro Três Marias, em Taubaté, interior paulista. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), policiais militares e o Centro de Zoonozes da prefeitura de Taubaté foram acionados para atender a ocorrência e encontraram o animal sem alimentação e água. O cachorro foi resgatado para receber os cuidados necessários. “O tutor do cachorro foi autuado em flagrante pela polícia”, disse a SSP. O homem foi conduzido ao plantão da Delegacia Seccional de Taubaté, onde o caso foi registrado como prática de abuso a animais. O crime é punido com prisão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda. Como a identidade do idoso não foi revelada, a sua defesa não foi localizada. O caso segue sob investigação.

