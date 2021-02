Idosos acima de 80 anos poderão se vacinar contra a Covid-19 em drive-thrus neste domingo em SP

Postos abrirão às 8h e atenderão o público até as 19h, com exceção da unidade do estádio do Corinthians, que aplicará a vacina até as 17h; estimativa é vacinar 140 mil idosos nessa faixa etária

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO - 27/02/2021 O posto drive-thru para vacinação contra a Covid-19 localizado no Estádio do Pacaembu registrou longas filas neste sábado



Os idosos acima de 80 anos que não foram se vacinar contra a Covid-19 em São Paulo neste sábado, 27, poderão comparecer em um dos cincos postos drive-thru da capital neste domingo, 28, para receberem a imunização. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS), a campanha começa às 8 horas nos postos do Pacaembu, do Anhembi, da Igreja Boas Novas, na Vila Prudente, e do Autódromo de Interlagos. Nestes lugares, a campanha vai acontecer até as 19 horas. Já o drive-thru instalado na Neo-Química Arena, estádio do Corinthians, zona leste da capital, atenderá até as 17 horas deste domingo. A secretaria reforça que o atendimento é exclusivo para a aplicação da primeira dose da vacina contra o coronavírus. A estimativa da prefeitura é vacinar 140 mil pessoas nessa faixa etária. A partir da próxima segunda-feira, 1º, os idosos também podem ir a qualquer uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) espalhadas pela capital paulista.

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, visitou o posto do Pacaembu na tarde deste sábado. Segundo ele, a decisão de estender a campanha de vacinação para este domingo devido à alta procura foi tomada em conjunto com a prefeitura da cidade. Porém, só o atendimento via drive-thru estará aberto, diferentemente deste sábado, que contava também com o apoio de 82 unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMAs) para vacinar a população acima de 80 anos. Conforme apurou a reportagem da Jovem Pan, um idoso que estava na Praça Charles Miller reclamou com Doria sobre a grande fila de espera e disse ter aguardado cinco horas dentro do carro para conseguir receber o composto. Em resposta, o governador disse que o cadastro no site “Vacina Já” agiliza todo o processo de imunização e pediu atenção a este detalhe.

Neste sábado, o posto de vacinação do Pacaembu registrou filas enormes e congestionamento na zona oeste da cidade. Alguns idosos disseram que esperaram até 3 horas para conseguirem chegar ao local exato onde a vacina está sendo aplicada. Devido à grande procura, a Prefeitura de São Paulo ampliou o horário de vacinação dos postos do Pacaembu, da Igreja Boas Novas, do Autódromo de Interlagos e do Anhembi. O único posto que seguiu o horário previsto anteriormente, até as 17 horas, foi o do estádio do Corinthians, assim como ocorrerá neste domingo. De acordo com o ex-presidente Michel Temer, vacinado no posto localizado na Praça Charles Miller na manhã deste sábado, as longas filas ocorreram porque todos estavam desejando a imunização. Ele ainda reforçou que o momento da aplicação da vacina é muito rápido e que todo mundo deveria fazer o mesmo que ele. Temer, que tem 80 anos, afirmou que foi convidado a antecipar sua vacinação, mas negou o convite, dizendo que tomaria apenas quando chegasse a sua vez.