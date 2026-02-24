Idosos boiam em colchões após casa de repouso inundar em Ubá; veja vídeo

Ao menos 23 pessoas já morreram por causa das fortes chuvas que atingem a Zona da Mata, na segunda (23) e terça-feira (24)

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a situação de uma casa de repouso da cidade de Ubá, em Minas Gerais, após o temporal que atingiu o município na madrugada desta terça-feira (24). O estabelecimento, localizado na Rua Dona Maria, ficou completamente alagado e os idosos boiavam nos colchões enquanto esperavam por ajuda.

Na gravação, uma mulher narra o que ocorreu no local e pede socorro. “Olha o estado, como que está a situação. Quem puder vir tentar nos ajudar, está debaixo d’água o Lar João de Freitas”.

Ao menos sete pessoas morreram em Ubá. Por meio das redes sociais, a prefeitura informou que a inundação comprometeu a estrutura de imóveis públicos. Os atendimentos estão temporariamente suspensos nos seguintes locais:

Farmácia Municipal;

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO);

Policlínica Regional;

EAP Central;

O Serviço de Transportes Assistenciais também está suspenso.

Já em Juiz de Fora, os bombeiros contabilizaram 16 óbitos. O cenário é de moradores ilhados e muita destruição. Segundo a gestão municipal, as buscas por desaparecidos continuam nesta terça-feira.

Ao todo, foram registradas 251 ocorrências relacionadas às chuvas. Durante a madrugada, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG), decretou estado de calamidade pública.

A Defesa Civil de Juiz de Fora estima que 440 pessoas estejam desabrigadas. De acordo com a prefeitura, até segunda-feira (23) já havia chovido mais que o dobro do volume esperado para todo o mês, tornando este o fevereiro mais chuvoso da história do município.

