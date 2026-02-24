Idosa morre e 600 ficam desalojados após temporal na região metropolitana do Rio

A mulher morreu após o muro da casa onde ela morava ceder e atingir o imóvel

Uma idosa de 85 anos morreu e ao menos 600 pessoas ficaram desalojadas após as fortes chuvas que atingiram São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira, 23. A mulher morreu após o muro da casa onde ela morava ceder e atingir o imóvel. A idosa tinha dificuldades de locomoção.

O município entrou em alerta máximo após as fortes chuvas. Sirenes foram acionadas nos bairros Venda Velha, Travessa Itacaré e Coelho da Rocha. As chuvas atingiram 100,2mm em trinta minutos, nesta segunda-feira, segundo a prefeitura.

O prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira (PL), diz que está em contato com o governador Cláudio Castro (PL) em busca de reforço do Estado.

“Reforçamos que a equipe da Defesa Civil está de prontidão, atuando 24h para garantir a segurança da população diante das chuvas em nossa cidade. Em menos de 1 hora, o volume de chuva ultrapassou 80mm. Reforçamos que a equipe da Defesa Civil está de prontidão, atuando 24h para garantir a segurança da população diante das chuvas em nossa cidade. Em menos de 1 hora, o volume de chuva ultrapassou 80mm”, afirmou em um vídeo publicado no Instagram.

Chuvas deixam 20 mortos em MG

O Governo de Minas Gerais confirmou 20 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora, Ubá e outros municípios da Zona da Mata, na noite de segunda-feira (23).

As mortes foram registradas em sete endereços diferentes. Segundo a gestão municipal, as buscas por desaparecidos continuam nesta terça-feira (24). Ao todo, foram registradas 251 ocorrências relacionadas às chuvas.

Dezesseis mortes aconteceram em Juiz de Fora, e quatro no município de Ubá.

*com informações do Estadão Conteúdo